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AB'den Ar-Ge'ye 318 milyar avro

- AB, 2017 yılında Ar-Ge alanına toplam 318 milyar avro harcama gerçekleştirdi

AB'den Ar-Ge'ye 318 milyar avro
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 2017 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanına toplam 318 milyar avro kaynak aktardı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 28 ülkenin 2017 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Ar-Ge'ye AB üyesi ülkeler 2016 yılında gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2,04'ünü harcarken bu oran 2017'de yüzde 2,07'ye yükseldi. Böylece, AB'nin toplam Ar-Ge harcamaları 2017 yılında 318 milyar avro seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini kamu ve yüzde 1'ini kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2017 yılında en fazla Ar-Ge harcamasını 99 milyar avroyla Almanya gerçekleştirdi. Onu en yakın 50 milyar avroyla Fransa, 38,9 milyar avroyla İngiltere, 23,3 milyar avroyla İtalya, 15,8 milyar avroyla İsveç, 14,7 milyar avroyla Hollanda, 14 milyar avroyla İspanya izledi.

En az Ar-Ge harcaması yapan AB üyesi ülkeler ise 61 milyon avroyla Malta, 109 milyon avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 138 milyon avroyla Letonya oldu.



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