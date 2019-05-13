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AB'den arama ve mesajlara tavan fiyat

- AB ülkelerinde, 15 Mayıs'tan itibaren 1 dakikalık konuşma için 19 avro sent, kısa mesaj başına da 6 avro sent tavan fiyat getirilecek

AB'den arama ve mesajlara tavan fiyat
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 15 Mayıs tarihinden itibaren 1 dakikalık konuşma için 19 avro sent, kısa mesaj (SMS) başına da 6 avro sent tavan fiyat uygulayacak.

AB Komisyonu, yeni telekomünikasyon kuralları doğrultusunda 15 Mayıs'tan itibaren birlik içerisinde uluslararası arama ve mesajlaşmaya tavan fiyat uygulanacağını açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında yapılacak aramaların dakikalık fiyatı 19 avro senti geçemeyecek.

AB içerisinde kısa mesaj (SMS) başına ise 6 avro sentin üzerinde ücret alınamayacak. Söz konusu tavan fiyatlandırması bireysel kullanıcıları kapsayacak. Tavan fiyatlarla, AB üyesi ülkeler arasında arama ve mesajlaşmalarda karşılaşılan fiyat farklılıklarıyla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, AB ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine 15 Haziran 2017'de son verilmişti. AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmaya başlamıştı.

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