banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon ihracat
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

AB'den Atina Havalimanı işletmesine onay

- AB, Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nın işletme hakkını 1 milyar 115 milyon avro karşılığında 20 yıl daha AIA şirketine verilmesini onayladı

AB'den Atina Havalimanı işletmesine onay
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın 1 milyar 115 milyon avro karşılığında Atina Uluslararası Havalimanı'nın işletme hakkını 20 yıl süresince AIA şirketine vermesini onayladı.

AB Komisyonu, Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nı işletmek üzere AIA'ya verdiği izni 1 milyar 115 milyon avro karşılığında 20 yıl uzatmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, havalimanı işletme hakkının verilmesinin AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu bulunduğu belirtilerek, AIA'nın ödeyeceği ücretin, serbest piyasa kurallarını yansıttığı ve şirkete usulsüz ekonomik çıkar veya yardım sağlamadığı kaydedildi.

Atina Uluslararası Havalimanı "Eleftherios Venizelos", 1996-2026 dönemini kapsayan bir sözleşme kapsamında kamu-özel ortaklığındaki AIA şirketince işletiliyor. Verilen yeni izinle söz konusu şirket, havalimanını 2046 yılına kadar işletecek.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAtinaAvrupaHavalimanıIşletme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1