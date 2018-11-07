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AB'den BMW ve Daimler'in araç paylaşımında birleşmesine onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya merkezli otomobil üreticileri BMW ve Daimler'in araç paylaşımı, taksi, park ve şarj istasyonu gibi mobil hizmetlerini birleştirmelerine koşullu onay verdi. AB Komisyonu'ndan yapılan...

AB'den BMW ve Daimler'in araç paylaşımında birleşmesine onay
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya merkezli otomobil üreticileri BMW ve Daimler'in araç paylaşımı, taksi, park ve şarj istasyonu gibi mobil hizmetlerini birleştirmelerine koşullu onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, BMW ve Daimler'in mobil hizmetlerini birleştirmelerinin sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, rekabete engel olmamak için şirketlerin Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Münih ve Viyana'da araç paylaşım hizmetlerine yönelik AB Komisyonu'na çeşitli taahhütler verdiği kaydedildi.

BMW ve Daimler arasındaki anlaşmayla, araç paylaşım birimleri olan Car2Go ve DriveNow, mobil uygulamayla taksi çağırma hizmetleri, park ve elektrikli araba şarj istasyonları alanlarında şirketler yarı yarıya iş ortaklığına gidecek.

Taahhüt kapsamında BMW ve Daimler, rekabetin devam etmesi için bu şehirlerde uygulamalarını başka platformlarla paylaşacak.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABAlmanyaAvrupaBMWBrükselCar2GoDaimlerşarjTaksi
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