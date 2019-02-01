Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı

AB'den Brexit sonrası vizesiz seyahat adımı

- AB üyesi ülkeler, Brexit sonrasında İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmasını kabul etti

AB'den Brexit sonrası vizesiz seyahat adımı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri, İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) sonrasında İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmasında anlaştı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçileri Brexit sonrasında, Schengen bölgesine gelecek İngiliz vatandaşlarına 180 gün içinde 90 günlük vizesiz seyahat hakkı verilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Açıklamada, AB Konseyi Dönem Başkanlığına düzenlemeyi Avrupa Parlamentosu'yla müzakere yetkisi verildiği, AB kuralları gereği vize muafiyetinin mütekabiliyet ilkesine bağlı olduğu, İngiltere'nin herhangi bir AB üyesi ülke vatandaşına vize uygulaması halinde buna tüm birliğin hızlı karşılık vereceği belirtildi.

Düzenlemenin yasalaşması için AP Genel Kurulu'nda oylanarak onaylanması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAB KonseyiAvrupaBrexitBrükselIngiltereVizeVizesiz Seyahat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1