AB'den Broadcom firmasına soruşturma

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), çip üreticisi Broadcom firmasının uydu alıcı ve modem sektörlerinde rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Broadcom firması hakkında resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, firmanın iletişim cihazları için entegre çip ürettiği hatırlatılarak, Broadcom'un yaptığı iş sözleşmelerinde rakiplerini piyasadan çıkarmaya yönelik sınırlamalar getirdiğinden şüphe duyulduğu kaydedildi.

Firma uygulamalarının tüketici tercihlerini ve teknolojik inovasyonu engellediği ifade edilen açıklamada, AB'nin geçici tedbirlerle Broadcom'un söz konusu davranışlarını engelleyebileceği belirtildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.