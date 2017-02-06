AB'den çevre uygulama değerlendirmesi

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çevre kural ve düzenlemelerini tam ve doğru uygulamalarının her yıl 50 milyar avroluk tasarruf sağlayacağını söyledi.

Vella, AB Komisyonu’nun ilk defa hazırladığı "Çevre Uygulama Değerlendirmesi" başlıklı çalışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB çevre kanunlarının doğru uygulanmasının hem vatandaşlar hem de ekonomi için olumlu olduğuna dikkati çeken Vella, "AB çevre düzenlemelerini tam ve doğru uygularsak Avrupa'da her yıl 50 milyar avroluk tasarruf sağlayabiliriz." diye konuştu.

Vella, yaptıkları çalışmalar sonucunda 2020 yılına kadar AB’de atık yönetimi kurallarına tam uyulmasının 400 bin yeni istihdam sağlayacağını, suyla ilgili düzenlemelerin de yıllık getirisinin yaklaşık 3 milyar avroyu bulabileceğini söyledi.

Avrupa’da vatandaşların söz konusu çevre düzenlemelerine büyük önem verdiğini anımsatan Vella, tüm AB üyesi ülkelerin çevre politikalarının birbirine bağımlı olduğunu anımsatarak kuralların doğru ve tam uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Vella, doğru çevre uygulamalarının sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya da fayda sağlayacağını ve AB Komisyonu’nun bu alana büyük önem verdiğini ifade etti.

Yaptıkları çalışmanın sonuçlarını bir sonraki AB Çevre Konseyi toplantısında 28 üye ülkenin ilgili bakanlarına anlatacağını belirten Vella, konuyla ilgili bir sonraki çalışmanın da iki yıl sonra hazırlanacağını söyledi.

Öte yandan açıklanan çalışmada, AB üyesi 28 ülkenin çevre politikaları ve uygulamaları ayrı ayrı değerlendiriliyor.