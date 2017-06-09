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AB'den Çin çeliğine gümrük vergisi

- AB, Çin'den ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çelik için gümrük vergisi uygulamaya başladı

AB'den Çin çeliğine gümrük vergisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Çin’den ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlere yönelik yüzde 35,9 nihai gümrük vergisi koydu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin’den birlik üyesi 28 ülkeye ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çelik için ilave gümrük vergisi konulması kararı alındığı belirtildi.

Gemicilik, gaz depolama ve boru hatlarında kullanılan Çin çelik üreticisi şirketlerinin söz konusu ürünlerine yüzde 35,9 nihai gümrük vergisi uygulanacağı bildirilen açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Çin çelik sektörünün uygun krediler, vergi iadeleri ve çeşitli diğer desteklemelerle 'suni' olarak düşük fiyatlardan faydalandığı, bu durumun piyasada adaletsiz rekabete neden olduğu ve AB şirketlerini maddi zarara uğrattığı" ifadelerine yer verildi.

Özellikle ithal çelik ürünlerinin fiyatları ile rekabette çeşitli sıkıntılar yaşayan Avrupalı çelik üreticileri, sıklıkla Çin'i, çeşitli çelik ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmakla suçluyor.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları, ürün fiyatlarında damping yapıldığının belirlenmesi durumunda ilave gümrük vergileri konmasına imkan sağlıyor.

AB Komisyonu aldığı çeşitli önlemlerle çelik üreticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya çalışıyor.

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