Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya teknoloji Bursa bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

AB'den Comcast'in Sky'ı satın almasına onay

- Avrupa Birliği, Sky firmasının televizyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Comcast tarafından satın alınması işlemine onay verdi

AB'den Comcast'in Sky'ı satın almasına onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sky şirketinin yaklaşık 30 milyar dolar karşılığında ABD merkezli Comcast tarafından satın alınması işlemine onay verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, medya, televizyon ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren ABD şirketi Comcast'in, Sky firmasını yaklaşık 30 milyar dolar karşılığında satın alma teklifine yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Her iki şirketin de farklı ülkelerde faaliyet gösterdiklerine işaret edilen açıklamada, inceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı bildirildi.

ABD'li kablolu TV ve internet şirketi Comcast'in sahip olduğu firmalar arasında, uluslararası medya ve eğlence şirketi NBCUniversal ve NBC televizyonu ile film yapımı ve distribütörlük şirketlerinden Universal Studios bulunuyor.

Sky firması ise Avusturya, Almanya, İrlanda İtalya ve İngiltere'de ödemeli televizyon yayınları gerçekleştiriyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABABDAvrupaBrükselComcastMedyaSky
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5