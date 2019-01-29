Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin Bursa dünya
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi

AB'den dijital platformlara "yalan haberle" mücadele çağrısı

- AB, Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlardan yalan haberlere karşı daha fazla mücadele etmelerini istedi

AB'den dijital platformlara
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformların yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını arttırmalarını talep etti.

AB Komisyonu'nun Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King, yalan habere karşı atılan adımlara ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yakın zamanda yapılacağını anımsatan King, seçimler göz önüne alındığında, yalan habere karşı mücadele yönündeki her türlü adımı olumlu karşıladığını söyledi.

King, dijital platformlar ve reklam şirketlerinin yalan haber ve yanlış bilgilendirme konusunda daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Seçimlerden sonraki gün uyandığımızda 'daha fazlasını yapmalıydık' demek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel de dijital platformların sahte hesapları daha hızlı bir şekilde kaldırmaları gerektiğini belirtti.

Yalan habere karşı dijital platformların gözetleme, raporlama ve iş birliğini arttırmaları gerektiğine işaret eden Gabriel, "Vatandaşlarımızın bilinçli seçimler yapmalarını sağlayacak kaliteli ve tarafsız bilgiye ulaşmalarını sağlamalıyız." dedi.

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sanal platformlara yönelik bu adımla mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrükselYalan Haber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1