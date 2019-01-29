AB'den dijital platformlara

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformların yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını arttırmalarını talep etti.

AB Komisyonu'nun Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King, yalan habere karşı atılan adımlara ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yakın zamanda yapılacağını anımsatan King, seçimler göz önüne alındığında, yalan habere karşı mücadele yönündeki her türlü adımı olumlu karşıladığını söyledi.

King, dijital platformlar ve reklam şirketlerinin yalan haber ve yanlış bilgilendirme konusunda daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Seçimlerden sonraki gün uyandığımızda 'daha fazlasını yapmalıydık' demek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel de dijital platformların sahte hesapları daha hızlı bir şekilde kaldırmaları gerektiğini belirtti.

Yalan habere karşı dijital platformların gözetleme, raporlama ve iş birliğini arttırmaları gerektiğine işaret eden Gabriel, "Vatandaşlarımızın bilinçli seçimler yapmalarını sağlayacak kaliteli ve tarafsız bilgiye ulaşmalarını sağlamalıyız." dedi.

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sanal platformlara yönelik bu adımla mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.