Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

AB'den doğalgaz krizi tedbiri

- Doğalgaz krizi halinde AB ülkelerinin diğer üye ülkelerden yardım almalarına imkan sağlayacak düzenleme AP'den onay aldı

AB'den doğalgaz krizi tedbiri

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğalgaz krizinde diğer üye ülkelerden yardım almalarını sağlayacak düzenleme Avrupa Parlamentosu’nda (AP) onaylandı.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulu’nda, AB Komisyonu’nun 2016 başında açıkladığı "Sürdürülebilir Enerji Güvenliği Paketi" kapsamındaki yeni doğalgaz arz düzenlemesi onaylandı.

AB üyesi bir ülkenin doğalgazla ilgili acil durumlarda diğer üye ülkelerden destek almasını sağlayacak yeni iş birliği kurallarını içeren düzenleme, 567 evet, 101 hayır ve 23 çekimser oyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle, doğalgaz krizi yaşayan AB üyesi ülkeler birbirlerine yardım etmek zorunda olacak. Ayrıca, AB Komisyonu üye ülkelerin doğalgaz arz güvenliği ve altyapısı ile ilgili yapacakları sözleşmelere erişim hakkı kazanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi’nde onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAB KomisyonuAPAvrupa BirliğiDOĞALGAZEnerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5