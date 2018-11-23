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AB'den elektronik bilet sistemleri şirketlerine inceleme

- AB Komisyonu, seyahatler için elektronik biletleme sistemleri Amadeus ve Sabre'ye yönelik inceleme başlattı

AB'den elektronik bilet sistemleri şirketlerine inceleme
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, seyahatler için elektronik biletleme sistemleri olan Amadeus ve Sabre'nin sektörde rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

AB Komisyonu, elektronik rezervasyon sistem sağlayıcıları Amadeus ve Sabre ile havayolu şirketleri ve seyahat acenteleri arasındaki anlaşmalar hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Amadeus ve Sabre'nin havayolları ve seyahat acenteleriyle yaptığı anlaşmalardaki şartların AB antitröst kurallarını ihlal edip etmediği ve sektördeki rekabeti engelleyip engellemediğinin değerlendirileceği kaydedildi.

İspanya merkezli Amadeus ve ABD merkezli Sabre, elektronik rezervasyon sistemlerinde öncü konumda bulunuyor.

Bu sistemler, havayolu şirketlerinin uçuş programları, koltuk müsaitliği ve bilet fiyatları hakkında bilgi topluyor.

Seyahat acenteleri, bu sistemlerle havayolu hizmetlerini karşılaştırıp ve bilet rezervasyonu yapabiliyor.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemelerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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