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AB'den Engie'ye vergi cezası

- AB Komisyonu, Fransız enerji şirketi Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetleri nedeniyle 120 milyon avro vergi cezası verdi

AB'den Engie'ye vergi cezası

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransız enerji şirketi Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı 120 milyon avro geriye dönük vergi borcu çıkardı.

AB Komisyonu, Engie'nin Lüksemburg'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 2016 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Lüksemburg'daki vergi uygulamasının ekonomik gerçekliği yansıtmadığı ve AB kamu destekleme kurallarına aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, Lüksemburg'un Engie'ye geçmişte sağladığı vergi indirimlerinin yasal olmadığı ve Lüksemburg'un şirketten 120 milyon avroyu tahsil etmesi kararı alındığı kaydedildi.

Daha önce kamuoyunda GDF Suez olarak bilinen ve 2015'te adını Engie olarak değiştiren Fransa merkezli şirketin 70 ülkede özellikle enerji sektöründe yatırımları bulunuyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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