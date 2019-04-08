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AB'den General Electric'e para cezası

- AB, General Electric'i hatalı bilgi verdiği gerekçesiyle 52 milyon avro para cezasına çarptırdı

AB'den General Electric'e para cezası
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), şirket satın alma sürecinde yanlış bilgi paylaştığı gerekçesiyle General Electric (GE) firmasına 52 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, şirket satın almasına ilişkin inceleme sürecinde hatalı bilgi paylaştığı gerekçesiyle ABD şirketi GE'ye para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, GE'nin 2017 yılında LG Wind firmasına yönelik satın alma sürecinde rüzgar türbini alanındaki projeleri ile ilgili hatalı bilgiler paylaştığının belirlendiği ve bu nedenle firmaya 52 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme ve satın almaları engelleyebiliyor.

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