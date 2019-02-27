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AB'den Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'na hibe desteği

ANKARA (AA) - Avrupa Birliğinin (AB) Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne 275 milyon avroluk hibe sağlamasına ilişkin finansman anlaşması yarın imzalanacak.AB Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, İstanbul'u...

AB'den Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'na hibe desteği
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ANKARA (AA) - Avrupa Birliğinin (AB) Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne 275 milyon avroluk hibe sağlamasına ilişkin finansman anlaşması yarın imzalanacak.

AB Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, İstanbul'u Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak proje için yapılacak toplam yatırımın 1 milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hat, AB tarafından sağlanacak 275 milyon avroluk hibeyle Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olacak.

Hattın, inşası tamamlandığında, hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1,6 milyar avroyu bulacak önemli faydaları beraberinde getireceği öngörülüyor. Bu sayede firmaların, uluslararası ithalat ve ihracat faaliyetleri açısından büyük önemi olan bir koridorda daha ekonomik ve güvenilir taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek imza törenine AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılmaları bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiFinansmanHalkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
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