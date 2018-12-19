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AB'den İngiltere'yle "anlaşmasız ayrılık" hazırlığı

- AB, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığına yönelik acil durum planını uygulamaya başladı - Plan, finansal hizmetler, hava ulaşımı ve taşımacılık gibi alanlarda yaşanacak hasarı sınırlandırmaya yönelik geçici tedbirleri içeriyor

AB'den İngiltere'yle
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan ayrılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında acil durum planını uygulamaya koydu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'yle Brexit sürecinde anlaşmasız ayrılık yaşanması durumunda belirli sektörlere yönelik tedbirleri içeren acil durum eylem planının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İngiltere'nin AB'den 100 gün içerisinde ayrılacağı belirtilen açıklamada, planın anlaşmasız ayrılık durumunda finansal hizmetler, hava ulaşımı, taşımacılık ve gümrük gibi 14 alanda yaşanacak "hasarı" sınırlandırmaya yönelik geçici tedbirleri içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, finansal işlemleri kesintiye uğratmamak amacıyla AB'nin İngiltere'de bulunan finans kurumlarına 12 ay için geçici ve şartlı izin verileceği belirtildi.

İngiliz hava yollarına Avrupa'daki uçuşlarına bir yıl devam etme imkanı sağlanacağı kaydedilen açıklamada, kara taşımacılığının da faaliyetlerini bir süre sürdürme imkanı verileceği bildirildi.

Açıklamada, ayrılık sonrasında AB ve İngiltere vatandaşlarının sahip olduğu hakların ise karşılıklı olmak şartıyla devam edeceğine işaret edildi.



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