Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya kiğılı Çok net kampanya
Global film endüstrisinden Türk sinemasına fokus
Dünya Sinemasının Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
SinemaDansAnkara ödüller dağıttı
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu
Esnaftan tam destek
Esnaftan tam destek
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İstiklal'de

AB'den İstanbul Havalimanı'na övgü

- AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc: - "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu"

AB'den İstanbul Havalimanı'na övgü
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu." dedi.

Bulc, AB Komisyonu'nda Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin bölgesel ve jeo-stratejik pozisyonunun farkında olduğunu belirten Bulc, AB-Türkiye arasında verimli ve yapıcı bir biçimde işbirliği gerçekleştirmenin kendileri açısından önem taşıdığını söyledi.

Ulaştırmanın, ticari, ekonomik, sosyal ve siyasi işbirliğinde çok önemli olduğun vurgulayan Bulc, "Ulaştırmanın, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde olumlu siyasi gündemin bir parçacı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Bulc, Avrupa ve Türkiye arasında ulaştırma alanında yapıcı toplantılar yapıldığını ve Türkiye'ye önümüzdeki dönemde 2 ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Türkiye ve AB arasında ulaştırma alanında geçen yıl yüksek siyasi diyaloğun başlatıldığını hatırlatan Bulc, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la 5 Şubat tarihinde Brüksel'de toplantı yapacaklarını söyledi.

Bulc, AB-Türkiye arasında havacılık ilişkilerinin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve AB arasında kapsayıcı havacılık anlaşması yapmak istediklerini belirten Bulc, bu konudaki çalışmalarında anlaşma sağlanmasının yıllık 5 milyar avroluk gelir sağlayacağını, bilet fiyatlarını indireceğini ve 48 bin yeni istihdam ortaya çıkaracağını iddia etti.

Altyapı alanında özellikle demiryollarında işbirliğinin önemli olduğunu anımsatan Bulc, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesine 270 milyon avro katkı sağladıklarını hatırlattı.

Bulc, karayolları güvenliği konusunda da AB ile Türkiye arasında yakın siyasi işbirliği olduğunu anımsatarak, mevcut durumda Türkiye karayollarında ölümlü kazaların yüksekliğine dikkat çekti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrükselHavalimanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1