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AB'den "İtalyan enerjisine" onay

- AB Komisyonu, İtalya'nın 5,4 milyar avroluk yenilenebilir enerji destekleme planını onayladı

AB'den
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın yenilenebilir enerjiyi desteklemek için 5,4 milyar avroluk kaynak aktarma planına onay verdi.

AB Komisyonu, İtalya'nın rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini destekleme planının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu bildirildi.

Söz konusu yatırımlarla İtalya'nın yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artacağına dikkat çekilen açıklamada, 2021 yılına kadar 5,4 milyar avroluk desteklemeleri içeren tedbirlerin AB enerji ve iklim hedefleriyle uyumlu olduğu ve piyasadaki rekabeti haksız bir biçimde bozmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, programdan faydalanacak yenilenebilir enerji yatırımlarının, piyasa fiyatı üzerine ilave prim şeklinde destekleneceği, piyasadaki fiyatların üretim maliyetlerini geçmesi durumunda ise desteklemelerin kesileceği belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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ABEnerjiItalyaYenilenebilir
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