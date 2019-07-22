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AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay

- AB Komisyonu, İtalya'nın posta şirketine 171,7 milyon avro destek vermesini onayladı

AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın uygun fiyatlı kitap ve gazete dağıtımı için posta şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, İtalya'nın Poste Italiane şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu destekle İtalya'daki posta şirketinin kitap ve gazeteleri indirimli biçimde dağıttığı belirtilerek, hizmetin, medyadaki çoğulculuğu ve görüş çeşitliliğini koruduğu için kamusal yararları olduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrükselItalya
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