Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda ekonomi dünya Trabzon
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

AB'den ithal çelik önlemi

- AB, çelik sektörünü korumak için uyguladığı tedbirleri 2021'e kadar uzatmaya karar verdi

AB'den ithal çelik önlemi
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çelik sektörünü ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatma kararı aldı.

AB Komisyonu, ABD'nin uygulamaya başladığı vergiler sonucu artan çelik ithalatından Avrupa'daki üreticileri korumaya yönelik tedbirlerin üye ülkelerce uzatıldığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin kota sistemiyle farklı kategorilerdeki çelik ürünlerin ithalatı son 3 yılın ortalamasını geçtiği takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya girecek.

Çelik sektöründe geleneksel ticaret akışının korunması amaçlanan uygulama, Temmuz 2021'e kadar devam edecek.

AB, temmuzda ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda ilave gümrük vergisi uygulama kararını geçici olarak başlatmıştı. Söz konusu geçici tedbir şubat ayında sona erecekti.

Çin, Rusya, Hindistan, Güney Kore, Ukrayna ve Türkiye, AB'ye en fazla çelik ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABABDAvrupaAvrupa BirliğiÇelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1