AB'den Kamboçya'ya ticari yaptırım tehdidi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kamboçya'ya temel haklar ve işçi haklarına saygı göstermediği gerekçesiyle ticari yaptırım sürecini başlatma kararı aldı.
AB Komisyonu, Kamboçya'nın birlik pazarına öncelikli erişimini sona erdirecek ticari yaptırım sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, temel haklar ve işçi haklarında özellikle toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlükleri konusunda ciddi ve sistemli ihlaller tespit edildiği gerekçesiyle Kamboçya'ya yönelik sürecin başlatıldığı kaydedildi.
Ticari yaptırım sürecinin 12 Şubat tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, 12 aylık süreç bitiminde son kararın alınacağı belirtildi.
Açıklamada, yatırım kararının yürürlüğe girmesinin ise 18 ayı bulacağı ifade edildi.
AB, dünyanın en fakir ülkelerine silah dışındaki bütün ürünlerini gümrüksüz satma hakkı tanıyarak bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamaya çalışıyor.
Kamboçya, söz konusu uygulamayla 2018 yılında 4,8 milyar avroluk ürününü AB'ye gümrüksüz satmıştı.