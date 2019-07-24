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AB'den kara para ile mücadele çağrısı

- AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı

AB'den kara para ile mücadele çağrısı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik kurallardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini duyurdu.

AB Komisyonu, mali suçlarla mücadele hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarının uygulanmasında bazı yapısal eksikliklerin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu mali suçları kapsayan AB mevzuatlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği aktarılan çalışmada, suçluların ve teröristlerin Avrupa'nın finansal sistemini kullanmalarına imkan verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Avrupa'daki bazı bankaların, iş modelleri ve iç mekanizmalarındaki eksiklikler nedeniyle AB kara parayla mücadele kurallarına uymadığına dikkati çekilen çalışmada, AB üyesi ülkelerin denetleyici faaliyetlerini zamanında ve etkin biçimde yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.



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Anahtar Kelimeler:
ABKara ParaReform
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