Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa Trabzon
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

AB'den Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğine 7 milyon avroluk destek

NUR SULTAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Bankası arasında Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğinin artırılması için 7 milyon avro hibe tahsis edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.Dünya Bankasının Nur Sultan ofisinde düzenlenen...

AB'den Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğine 7 milyon avroluk destek
banner17

NUR SULTAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Bankası arasında Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğinin artırılması için 7 milyon avro hibe tahsis edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Dünya Bankasının Nur Sultan ofisinde düzenlenen imza törenine AB Nur Sultan Büyükelçisi Sven Olov Carlsson, Dünya Bankası Orta Asya Bölgesel Direktörü Liliya Burunçuk'un yanı sıra su ve enerji alanında uzmanlar katıldı.

Söz konusu hibe, Dünya Bankası tarafından uygulanan Orta Asya Su ve Enerji Programı (CAWEP) çerçevesinde AB tarafından tahsis edilecek.

Carlsson, imza törenin ardından yaptığı konuşmada, Orta Asya'da su ve enerji kaynaklarının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek "Bu kaynakların ortak kullanılması bölgenin istikrarlı kalkınması, fakirliğin azaltılması ve iklim değişikliğine dayanıklılığı için oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Burunçuk da su kaynaklarının kullanım modelinin Orta Asya bölgesinin ekonomik büyümesinde etkin bir rol oynayacağını belirtti.

Dünya Bankası tarafından uygulanan CAWEP, bölgedeki su ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5