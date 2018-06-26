Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi teknoloji Trabzon Harley-Davidson
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

AB'den satılan tehlikeli ürünlere karşı adım

- AB, internet alışveriş siteleri Amazon, Alibaba, eBay ve Rakuten'le tehlikeli ürünlerin satıştan hızla kaldırılmasına yönelik anlaşma yaptı

AB'den satılan tehlikeli ürünlere karşı adım

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), tehlikeli ürünlerin Avrupa'da satılmaması için 4 büyük internet alışveriş sitesiyle anlaşma imzaladı.

AB Komisyonu, elektronik ticaret siteleri Amazon, Alibaba, eBay ve Rakuten'le tehlikeli ürünlerin satıştan hızla kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.

Buna göre, söz konusu internet alışveriş siteleri, satışa çıkarılan tehlikeli ürünleri AB üyesi bir ülkenin yetkili makamlarından gelen talebinin ardından 2 iş günü içerisinde kaldıracak. Bu firmalar, ülkelerin yetkili makamlarına konuya ilişkin atılan adımlarla ilgili bilgi verecek.

İnternet alışveriş siteleri, müşterilerin tehlikeli ürünleri bildirmeleri için açık bir yol belirleyecek. Tüketicilerden gelen uyarılar ve bildirimler, 5 iş günü içerisinde yanıtlanacak.

Satıştan kaldırılan tehlikeli ürünlerin bir başka biçimde internet alışveriş sitelerine girmeleri engellenecek.

Satıcılara, AB ürün güvenlik düzenlemeleri ve mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılacak.

AB'de toplam satışların yüzde 20'si internet alışverişiyle gerçekleşiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAlışverişAvrupaElektronik TicaretInternet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5