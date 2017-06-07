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AB’den savunma fonu teklifi

- AB Komisyonu, üye ülkelerin ortak savunma kapasitesini artırmak için Avrupa Savunma Fonu kurulmasını teklif etti

AB’den savunma fonu teklifi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin savunma kapasitesini artırmak için Avrupa Savunma Fonu kurulması önerisinde bulundu.

AB Komisyonu, üye ülkelerin savunma kapasitelerinin artırılmasına yönelik ortak savunma araştırmaları, prototip üretimleri, ekipman ve teknoloji alımının koordineli bir şekilde yapılacağı "Avrupa Savunma Fonu" kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve üye ülkelerin onayının ardından kurulması öngörülen fon, ülkelerin yapacakları ortak savunma araştırma projelerinde kullanılabilecek. AB ülkeleri, drone veya uydu gibi çeşitli savunma teknolojileri, prototipler ve ürünleri beraber geliştirdiklerinde bu fondan yararlanabilecek. Ülkeler, askeri ekipman ve teknolojileri bir araya gelerek satın alabilecek. Bu ortak alımlarda finansmana AB bütçesinden destek sağlanacak.

AB, savunma araştırmaları için 2019 yıllına kadar 90 milyon avro kaynak ayıracak. 2019 ve 2020 yılları için fona 500’er milyon avro aktarılacak. Bu rakam 2020’’den sonra yıllık 1 milyar avroya çıkartılacak.

AB Komisyonu, 2020 sorası bu programa ülkelerin ilave finansmanlarıyla beraber yıllık toplam 5 milyar avroluk savunma kapasite yatırımının yapılmasını bekliyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Savunma harcamalarının ortak yapılması halinde daha faydalı olacağını düşünüyorum.Burada ortak savunma fonu teklifimizi ortaya koyuyoruz. Böylece, AB tarihinde ilk defa savunma araştırmaları birlik bütçesinden yapılacak." dedi.

Avrupa’da savunma alanında işbirliğinde önemli adımlar atıldığını belirten Katainen, "Savunma iş birliğinde son 6 ayda son 60 yıldan daha fazla ilerleme sağladık. Mevcut güvenlik tehditleri karşısında birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Katainen, mevcut AB anlaşmalarının üye ülkelerin ortak savunmalarını ilerletmelerine imkan sağladığına dikkati çekerek, savunma iş birliğinin ekonomik olarak faydalı olduğunu anlattı.

Avrupa'da gerekli güvenliği sağlamak için savunma alanında somut adımlar atıldığını söyleyen Katainen, "Siber, hibrit ve terör saldırıları karşısında dayanışma göstermek için operasyonel, eğitimli ve organze ortak bir savunma kapasitesi kurulmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu faal hale getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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