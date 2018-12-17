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AB'den Suriyelilere destek

- AB, Ürdün, Türkiye ve Irak'taki Suriyelilere yönelik toplam 122 milyon avroluk insani yardım projelerini onayladı

AB'den Suriyelilere destek
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Suriye Krizi Bölgesel Güven Fonu, Ürdün, Türkiye ve Irak'ta toplam 122 milyon avroluk çeşitli insani yardım projelerine onay verdi.

AB Komisyonu, Suriye Krizi Bölgesel Güven Fonu kapsamında Ürdün, Türkiye ve Irak'taki Suriyelilere yönelik projeleri içeren yardım paketinin onaylandığını açıkladı.

Buna göre, Ürdün'deki Suriyelilerin eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda desteklenmesi için 83 milyon avro kaynak aktarılacak.

Türkiye'deki Suriyelilerin tarımsal kalkınmalarına yönelik mikro krediler verilmesi, sosyal korunmaları ve eğitimleri için de 27 milyon avro kaynak sağlanacak.

Geriye kalan miktar ise Irak'taki Suriyeli anne ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden yaralanmaları için kullanılacak.

Son onaylanan projelerle birlikte söz konusu fon, bölgedeki Suriyelilere ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere toplam 1,6 milyar avroluk destekleme harekete geçirdi.


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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaDestekSuriye
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