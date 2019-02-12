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AB'den terör ve suç finansmanına sıkı takip

- Birlik üyesi ülkelerin polis teşkilatları suç ve terör soruşturmalarında diğer AB ülkelerindeki banka hesap bilgilerine doğrudan erişebilecek

AB'den terör ve suç finansmanına sıkı takip
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin emniyet kurumları suç ve terör soruşturmalarında diğer birlik ülkelerinde bulunan banka hesaplarına doğrudan erişim hakkına kavuşacak.

AB Komisyonu, terör ve suçların finansmanıyla mücadeleye yönelik düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, birlik üyesi ülkelerin polis teşkilatları, ciddi suç ve terör soruşturmalarında diğer AB ülkelerindeki banka hesap bilgilerine doğrudan ve hızla erişebilecek.

Ayrıca, ulusal emniyet ve mali suçları araştırma birimleri ile Europol arasında iş birliği geliştirilecek.

Uzlaşının yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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