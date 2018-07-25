AB'den Türkiye'deki sığınmacılara eğitim yardımı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitimine destek sağlayacak 400 milyon avroluk programa onay verdi.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine destek sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'na 400 milyon avroluk doğrudan hibe yapılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, fonun Ekim 2018'de sona erecek Suriyeli sığınmacılara yönelik mevcut eğitim projesinin devamını sağlayacağı bildirildi.

Kaynakla, sığınmacı çocuklara sağlanan eğitim kalitesinin yükseltilmesi, Suriyeli erişkinlere Türkçe dil eğitimi verilmesi ve sosyal uyum faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, yeni paketin 3 akademik dönemi kapsayacağı kaydedildi.

AB liderleri, 29 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararını almıştı. Taahhüt edilen 3 milyar avroluk mali desteğin 2 milyar avrosunun birlik bütçesinden, 1 milyar avrosunun da üye ülkelerden temin edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.





- Süreç





AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını belirtiyor.