Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

AB'den yalan haberle mücadele çağrısı

- AB, Facebook, Google ve Twitter'ın yalan habere karşı daha fazla mücadele etmesini talep etti

AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Facebook, Google ve Twitter'ın yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyle daha fazla mücadele etmelerini istedi.

AB Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, AB Komisyonu Adalet ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova, AB Komisyonu Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King ve AB Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel yalan haberle mücadeleye ilişkin ortak açıklama yayınladı.

Facebook, Google ve Twitter'ın yanlış bilgilendirme ve yalan haberle daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, dijital platformların reklam yerleştirme, siyasi reklamlar ve sahte hesapların belirlenmesi alanında çalışmalarını arttırması ve atılan adımları AB ile paylaşması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik siyasi kampanyaların önümüzdeki günlerde hızlanacağı anımsatılarak, Facebook, Google ve Twitter'ın demokratik sürece katkı sağlaması gerektiği ifade edildi.

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sanal platformlara yönelik çeşitli tedbirlerle mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAB KomisyonuAvrupaFacebookGoogleYalan Haber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5