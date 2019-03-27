Abdi İbrahim Tower

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, 26 Mart Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Maslak'taki genel müdürlük binasını 26 Mart - 1 Nisan'da epilepsinin sembol rengi olan mor ile aydınlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nöbetlerle tanımlanan bir grup nörolojik bozukluk olan epilepsi hastalığı tüm dünyada 50 milyon,Türkiye'de ise yaklaşık 700 bin civarında kişide görülüyor.

26 Mart Salı akşamı başlayan mor ışıklar, 1 Nisan Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar Abdi İbrahim binasını aydınlatacak.

Epilepsi toplumda ön yargılar, yanlış ve eksik bilgiler sebebiyle hastaların damgalanmasına, toplumdan dışlanmasına, iş bulamamasına, eğitimine devam edememesine ve hatta aile kuramamasına neden olabiliyor. Oysa tedavi edildiği takdirde hastaların yaklaşık yüzde 70’inde hastalık kontrol edilebilir bir hal alıyor.

Abdi İbrahim, yalnızlığın rengi morla sembolize edilen Epilepsi Günü'nde "Gelin Bugün Epilepsi Konuşalım" sloganı ile toplumda epilepsi hastalığı özelinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.