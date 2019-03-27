Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya food istanbul Trabzon
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

Abdi İbrahim Tower "Epilepsi farkındalığı" için mora büründü

- Abdi İbrahim, 26 Mart Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla Maslak'taki binasını mor ile ışıklandıracak

Abdi İbrahim Tower
banner17

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, 26 Mart Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Maslak'taki genel müdürlük binasını 26 Mart - 1 Nisan'da epilepsinin sembol rengi olan mor ile aydınlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nöbetlerle tanımlanan bir grup nörolojik bozukluk olan epilepsi hastalığı tüm dünyada 50 milyon,Türkiye'de ise yaklaşık 700 bin civarında kişide görülüyor.

26 Mart Salı akşamı başlayan mor ışıklar, 1 Nisan Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar Abdi İbrahim binasını aydınlatacak.

Epilepsi toplumda ön yargılar, yanlış ve eksik bilgiler sebebiyle hastaların damgalanmasına, toplumdan dışlanmasına, iş bulamamasına, eğitimine devam edememesine ve hatta aile kuramamasına neden olabiliyor. Oysa tedavi edildiği takdirde hastaların yaklaşık yüzde 70’inde hastalık kontrol edilebilir bir hal alıyor.

Abdi İbrahim, yalnızlığın rengi morla sembolize edilen Epilepsi Günü'nde "Gelin Bugün Epilepsi Konuşalım" sloganı ile toplumda epilepsi hastalığı özelinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5