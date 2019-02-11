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Abdi İbrahim'den acil korunma yöntemlerine ilişkin kampanya

- Abdi İbrahim, korunmasız ilişki sonrasında istenmeyen gebeliği daha oluşmadan önce önleyebilen acil korunma yöntemleri ile ilgili halkı bilinçlendirmek ve konuya dikkati çekmek amacıyla yeni bir dijital kampanya başlattı

Abdi İbrahim'den acil korunma yöntemlerine ilişkin kampanya
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İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, acil korunma yöntemleri konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda yayımlanan rapora göre, kadınların yüzde 45'i modern bir korunma yöntemine başvurmuyor.

Raporda, korunmasız ilişki sonrasında her 4 kadından birinin istenmeyen gebelik yaşadığına dikkati çekiliyor. İstenmeyen gebelikler nedeniyle sağlıksız koşullarda yapılan kürtaj; kadınlarda ölüm, hastalık ve sakatlıklara yol açabiliyor.

Bu sonuçlardan yola çıkan Abdi İbrahim, korunmasız ilişki sonrasında istenmeyen gebeliği daha oluşmadan önce önleyebilen acil korunma yöntemleri ile ilgili halkı bilinçlendirmek ve konuya dikkati çekmek amacıyla yeni bir dijital kampanya başlattı.

Abdi İbrahim, hazırladığı video ile korunmasız ilişki sonrasında bir çocuk sahibi olmaya hazır olmayan kadınlara güvenilir bir seçenekleri olduğunu hatırlatıyor.

Kadınları yargılanmaktan korkmadan hayatlarının kontrollerini ele almaları konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan filmde, farklı sosyal çevreleri olan 5 kadının gebelik önlemeyle ilgili hisleri anlatılıyor.



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