Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Abdi İbrahim’den nitelikli iş gücü yetiştirilmesine tam destek

- Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel: - "Bu programla endüstrinin nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesini ve ilgili üniversite bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz"

Abdi İbrahim’den nitelikli iş gücü yetiştirilmesine tam destek
banner17

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne yüksek nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere başlatılan TÜBİTAK Destek Programı kapsamında, programa katılan doktora öğrencilerine inovatif Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalarını tamamlamaları konusunda destek verecek ayrıca 4 yıl süreyle burs sağlayacak.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, yüksek nitelikli Ar-Ge Personeli yetiştirilmesine ve endüstriye inovatif çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi ile akademi-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneğini hayata geçirdi.

İş birliği kapsamında, İstanbul Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK 2244 Destek Programı’na imza atan Abdi İbrahim, proje yürütücüsü Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer’in nezaretinde üniversitenin Farmasötik Teknoloji bölümündeki 3 doktora öğrencisine inovatif Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalarını tamamlamaları konusunda destek sağlayacak.

Abdi İbrahim, programa katılan doktora öğrencilerine 4 yıl süreyle burs desteği de verecek. Program süresinin tamamlanmasının ardından, doktora öğrencileri, Abdi İbrahim’de 3 yıl süre ile görev yapma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Onel, insan kaynağına yatırımı toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Bu programla endüstrinin nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesini ve ilgili üniversite bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda üniversitelerle iş birliğimizi artırarak sürdürmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahimTÜBİTAK Destek Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5