ABD’li 12 firma yatırım için Türkiye’ye geliyor!

Dünya gazetesinden Resul Kurt'un haberine göre, eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke öncülüğünde Türkiye’ye gelecek olan ABD’li 12 firma, Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle ortak yatırım ve işbirliği için masaya oturacak.



Her biri alanında öncü olan firmaların özellikle sanayi alanında Türk firmalarıyla ortak üretim yapması hedefleniyor.



Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, enerji başta olmak üzere tekstil teknolojileri ile siber ve fiziki güvenlik teknolojileri alanlarında yatırım yapan firmaların, 23-24 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek ‘US Turkey Executive Leaderhip Business Roundtable’ (ABD-Türkiye Üst Düzey Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı) toplantısı kapsamında, yatırım, ortak girişimler ve sektördeki büyümeyi destekleyen sözleşmeli anlaşmalar geliştirmek için Türkiye’deki emsalleriyle eşleştirileceğini açıkladı.



"Talimatı Trump verdi, şirketler harekete geçti"



Terzioğlu, Türkiye'ye gelecek olan ABD’li heyete yönelik şu bilgileri verdi:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koymuştu. Hatta bu rakam iki liderin son yaptığı görüşmede 100 milyar dolara çıkarıldı. Trump’ın talimatı ile ABD hükümet yetkilileri daha önce Belarus ve Ukrayna ve Macaristan’da yapıldığı gibi Türk sanayisinin gelişimine katkı sunmak ve ihracat potansiyelini artırmak için ABD’li firmalarla işbirliği yapılması için harekete geçti. Türkiye’ye gelecek heyetin amacı da ABD’li firmalar ile Türk firmalarının ortaklığa giderek Türkiye’de birlikte üretim yapmasını sağlamak. Yapılan bu üretimin de ABD’ye ihraç edilmesi hedefleniyor. Böylece hem Türk sanayisinin gelişimine katkı sunulması hem de ABD’li firmaların ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Katılımcıların hepsi üst kademeden. Şirketlerin üst düzey yöneticileri, eski valiler, eski bakanlar vs. Ayrıca hukukçular, avukatlar da var. Çünkü Türk firmaları ile ortaklık yapmak konusunda çok kararlılar."



ABD'li 12 firmadan 38 üst yönetici



Toplantı kapsamında Türkiye’ye gelecek firmaların her birinin alanında ABD’nin önde gelen şirketlerinden olduğunu belirten Terzioğlu, şu anda 12 ABD’li şirketin gelecek heyet listesinde olduğunu, bu rakamın önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi. 12 firmadan toplam 38 üst yönetici toplantıya katılacak.Türkiye’ye yatırım fırsatlarını görüşmek için gelecek şirketlerin isimleri ise şöyle:

Turnberry Solutions: Washington DC merkezli lobi oluşturma ve iş geliştime firması.

BGR Group: Washington DC merkezli lobi oluşturma ve iş geliştirme firması.

COX Oil: Petrol ve gaz üzerine faaliyet gösteren bir şirket.

7th Generation: Amerika merkezli özel tekstil ve fiber geri dönüşüm teknoloji firması.

Tellurian: LNG’nin gazlaştırılması ve taşınmasında faaliyet gösteren özel Amerikan şirketi.

KIG: Amerika merkezli özel savunma ve güvenlik yatırım firması.

Saltzman & Evinch: Uluslararası kamu hukuku, uluslararası ticari işler ve göç alanında faaliyet gösteren Washington DC merkezli hukuk firması.

Artillery One: LNG üzerine faaliyet gösteren Amerika merkezli özel bir şirket.

Artillery One Cybersecurity: Cyber Security Academy ve Kosova ve Bosna’daki ilgili iş üniteleriyle siber güvenlik alanında faaliyet gösteren özel Amerika merkezli bir şirket.

Continental Divide International (CDI): Kompleks problemleri çözme, sözleşme müzakereleri ve iş geliştirme alanında faaliyet gösteren özel danışmanlık firması.

Anderson Economic Group: Ekonomi , değer, pazar analizi ve kamu politikaları üzerine faaliyet gösteren danışmanlık firması.

Mergel Group LLC: Uluslararası finansal ve strateji danışmanlığı sağlayan bir firma.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen hükümet tarafından Başbakanlık Yatırım Ajansı (ISPAT) ile Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Ekonomi Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı, Haberleşme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı temsilcileri katılacak. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) KOÇ Enerji Grubu, LİMAK Holding, Turan Borfit, Borusan, Botus, Sancak Grubu, BAU Üniversitesi, Ulusal Savunma Vakfı (SSM), Gülermak, EGE, YASED (Dış Yatırım Derneği), Kuzualti Tekstil Bursa, Devrim AKA’nın temsilcileri de toplantıya Türk iş dünyası adına katılım sağlayacak.ABD’li danışmanlık şirketi ODC’nin Uluslararası Danışmanı Elif Rahvancı da toplantıya katılacak isimlerden biri.Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ABD’ye giden heyet arasında da yer alan Rahvancı, İstanbul’da yapılacak buluşmaya yönelik olarak, “Çoğu lobi şirketlerinden oluşan heyet, ABD’li çok büyük firmaları temsil edecek. Bu firmalar Türkiye ile gerçekten yakından ilgileniyorlar. Kısa vadeli sıcak para yatırımına değil, özellikle sanayi yatırımı için geliyorlar. Alanında dünya devi olan ABD’li firmalar, bizim dünya ligine çıkmış büyük firmalarla bir araya gelecekler. Bu yatırımcı ve hukukçu firmalar aslında ABD’li devleri temsilen geliyorlar” dedi.