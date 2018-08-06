ABD'li dev şirketlerin kar ve geliri ikinci çeyrekte arttı

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - ABD'li 24 büyük şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre net karını yüzde 35,3, gelirini ise yüzde 14,6 artırdı.



AA muhabirinin, Amerikalı 24 finans, teknoloji ve enerji firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, söz konusu şirketlerin toplam net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35,3 artışla 90,86 milyar dolara ulaştı. Bu şirketler geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam 67,16 milyar dolar net kar açıklamıştı.



Söz konusu 24 firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam 497,82 milyar dolar olan geliri de bu senenin aynı döneminde yüzde 14,6 yükselerek 570,6 milyar dolara çıktı.





- Finans devlerinin karı yüzde 17,2 arttı





ABD'li uluslararası yatırım ve finans bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley ve Citigroup'un 2018'in ikinci çeyreğindeki toplam net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 29,59 milyar dolar oldu. Bu bankalar geçen yılın nisan-haziran döneminde toplam 25,25 milyar dolar net kar açıklamıştı.



Söz konusu 6 bankanın toplam geliri de aynı dönemde yüzde 3,6 artış kaydederek 107,21 milyar dolardan 111,06 milyar dolara ulaştı.



Bu 6 bankanın içinde, yıldan yıla net karı ve geliri en büyük oranda artış gösteren Goldman Sachs oldu. Bankanın yıldan yıla net karı yüzde 44,2, geliri de yüzde 19,1 yükseldi.

ABD'li bankalar arasında bu yılın ikinci çeyreğinde en büyük net kar ve geliri elde eden ise JPMorgan Chase oldu. Nisan-haziran döneminde bankanın net karı 8,32 milyar dolar, geliri 28,39 milyar dolar olarak gerçekleşti.







- Apple 11,52 milyar dolar net kar yakaladı





ABD'nin teknoloji sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalarının net kar ve gelirleri de bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.



Netflix, IBM, Microsoft, Facebook, Intel, Verizon, AT&T, Comcast, Twitter, Amazon, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın ikinci çeyreğindeki toplam net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 artışla 51,51 milyar dolara ulaştı. Bu 12 firmanın toplam net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 40,26 milyar dolar olmuştu.



Söz konusu 12 teknoloji şirketinin toplam geliri de aynı dönemde yüzde 15,8'lik artışla 273,38 milyar dolardan 316,68 milyar dolara yükseldi.



Teknoloji firmalarının arasında yıldan yıla en büyük net kar artışı oranını yakalayan Amazon olurken, en fazla gelir artışı oranını kaydeden de Facebook oldu.



Geçen senenin nisan-haziran döneminde 197 milyon dolar net kar elde eden Amazon'un bu senenin aynı döneminde net karı 2,5 milyar dolara ulaşırken, şirket yıldan yıla yüzde 1,169 net kar artışı kaydetti.



Facebook'un da geliri geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 13,23 milyar dolara yükselirken, firma yıldan yıla yüzde 41,9 gelir artışı gösterdi.



Teknoloji şirketleri arasında bu senenin nisan-haziran döneminde en büyük net kar ve geliri elde eden ise Apple oldu. Perşembe günü piyasa değeri 1 trilyon dolara tırmanarak tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olma unvanını kazanan Apple, bu yılın nisan-haziran döneminde 11,52 milyar dolar net kar ve 53,26 milyar dolar gelir açıkladı.







- ExxonMobil'in geliri 73,5 milyar dolar oldu





ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Kinder Morgan'ın geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam 1,65 milyar dolar olan net karı, bu senenin ikinci çeyreğinde yüzde 491 artışla 9,76 milyar dolara ulaştı.



Söz konusu 6 enerji şirketinin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,9 artışla 142,86 milyar dolara ulaştı. 2017'nin ikinci çeyreğinde bu firmaların toplam geliri 117,23 milyar dolar olmuştu.



Enerji şirketlerinin içinde yıldan yıla en büyük net kar oranını yakalayan yüzde 135 ile Chevron oldu. 2017'nin ikinci çeyreğinde 1,45 milyar dolar net kar elde eden Chevron, bu yılın aynı döneminde ise karını 3,41 milyar dolara yükseltti.

ExxonMobil ise yüzde 26,5 ile yıldan yıla en büyük gelir oranındaki artışı gösteren enerji firması oldu. Şirketin geliri bu dönemde 58,08 milyar dolardan 73,5 milyar dolara yükseldi.



ABD'nin en büyük enerji firması ExxonMobil, ayrıca, bu yılın ikinci çeyreğinde en büyük net kar ve geliri elde eden enerji şirketi de oldu. Nisan-haziran döneminde şirketin net karı 3,95 milyar dolar, geliri de 73,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Böylece, toplam 24 ABD'li finans, teknoloji ve enerji firmasının arasında bu yılın ikinci çeyreğinde en fazla geliri 73,5 milyar dolarla ExxonMobil, en büyük net karı ise 11,52 milyar dolarla Apple elde etmiş oldu.

