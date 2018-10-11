ABD'li şirket Wabco'dan Türkiye'ye 100 milyon liralık yatırım

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Wabco ABD'li bir şirket, ABD ile olan politik durumlar şu an belli. Siyasi anlamda aynı noktada değiliz belki ama Wabco'nun yatırımı ABD'li şirketlerin Türkiye'ye güveninin devam ettiğini göstermesi açısından önemli." dedi.

Belçika merkezli, ABD'li şirket Wabco, Türkiye'de genişleme stratejisini desteklemek, yerel satış sonrası müşterilerinin ve ağır ticari araç üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, İstanbul'da bir lojistik ve dağıtım merkezi yatırımı gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, 100 milyon liralık yatırım ile hayata geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari araç üreticilerinin Wabco'nun ürünlerine daha hızlı ulaşmasını, lojistik ve stok maliyetlerini azaltarak verimliliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.



Şirketin lojistik dağıtım merkezinin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Wabco Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, Wabco Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, Wabco Türkiye temsilcisi İntermobil Genel Müdürü Rıfat Perahya ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ermut, Wabco firmasının otomotiv sektörünün dünyada gittiği yeri iyi kavramış ve yatırımlarını ona göre yapan bir firma olduğunu belirterek, şirketin hızlı şekilde kendini geliştirdiğini söyledi.

Özellikle otonom sürüş, farklı güvenlik sistemleri, yazılım ağırlıklı alanlarda ciddi yatırımları bulunduğuna işaret eden Ermut, şu an yapılan açılışın, şirketin önümüzdeki dönem Türkiye'ye yapacağı yatırımlar açısından önemli olduğunu dile getirdi.





- "Hem otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizin hem de katma değerimizin artması adına önemli yatırım"





"Bu firmamızla şu an hemen diğer yatırımları hakkında konuşmaya başladık. Türkiye'ye attıkları bu adım, Türkiye konusunda ne kadar ciddi olduklarının göstergesi." diyen Ermut, şunları kaydetti:

"Genel itibarıyla da, hem otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizin hem de katma değerimizin artması adına önemli bir yatırım. Şu andaki ekonomik konjonktür düşünüldüğünde de hala ülkemize uluslararası yatırımcıların güveninin devam ettiğini göstermesi adına önemli bir yatırım. Wabco ABD'li bir şirket, ABD ile olan politik durumlar şu an belli. Siyasi anlamda aynı noktada değiliz belki ama Wabco'nun yatırımı ABD'li şirketlerin Türkiye'ye güveninin devam ettiğini göstermesi açısından önemli. Siyasi ilişkilerin durumu ne olursa olsun yatırımcılar, ülkedeki yatırım ortamının iyiliğine ya da kötülüğüne bakıyorlar. Wabco, bugün aramızda ve önümüzdeki dönem yapacağı yatırımları da bir şekilde duyurmuş oldu. Bu da ülkemizin, yatırım ortamı olarak hala cazibesini korumaya devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde de yatırım ortamındaki bu gelişmelerin ekonomiye pozitif katkılarının yoğunlaşarak artacağını gösteriyor. Bu yatırımı, çok önemli ve cesaret verici bir adım olarak görüyorum."





- " Türkiye ekonomisine güven devam ediyor"





Arda Ermut yatırımcılara önümüzdeki dönemde katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin sürdüğünü bildirdi.

Son dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı politik ve bölgesel gelişmelerin ekonomiye etkilerine değinen Ermut, şu bilgileri verdi:

"Özellikle doğrudan yatırımlar açısından baktığımızda, son 15 yılda Türkiye kümülatif yönden farklı bir hikaye çizdi. 2002'ye kadar doğrudan toplam yatırımlar sadece 15 milyar dolarken 2002'den günümüze kadar yaklaşık 196-197 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu, siyasi istikrarla birlikte atılan bazı adımların, reformların, yapısal değişikliklerin sonucuydu.

Yabancı yatırımcılar bunu fark ettiler ve ülkemize daha fazla yatırım yapmaya başladılar. Ülkemizin potansiyeli düşünüldüğünde, bu yeterli değil. Ülkemiz doğrudan yatırımlar liginde de, dünyanın en fazla yatırım çekecek bazı özelliklere sahip."





- "Türkiye'den şu an 330 milyon liralık yaklaşık 55 milyon dolarlık ürün temin ettik"









Türkiye’nin Wabco için çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Esculier, "Lojistik ve dağıtım merkezi yatırımımız ilk etapta Türkiye'deki müşterilerimizle yakın gelecekte ise tedarikçilerimizle iş hacmimizi artıracak. Gelecekte sadece Türkiye'de değil, bölgede planladığımız yatırımlar için de ana üs görevi üstlenecek." diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve trafikte yer alan ağır ticari araçların güvenliğine bir nebze olsun katkıda bulunmanın kendileri için onur kaynağı olduğunu belirten Esculier, lojistik ve dağıtım merkezinin Türkiye'deki yatırımları için bir mihenk taşı olduğunu aktardı.



Wabco Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, Wabco'nun senelerdir Türkiye'de bulunduğuna işaret ederek, bugün yeni tedarikçi ve yeni müşterilerle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de şu an 20 olan, yakın zamanda 27'ye çıkarmayı planladıkları tedarikçiden, yıllık 330 milyon liralık yaklaşık 55 milyon dolarlık ürün temin ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Buna, bugünlerde ekleyeceğimiz 7 tedarikçi ile rakamlarımız çok daha büyüyecek. Ülkemizin otomotiv yan sanayi ihracatına katkı sağlamakla kalmayıp, artan satın alma hacmimizde bugüne kadar tedarikçilerimizi yatırıma ve ek istihdama teşvik eder hale geldik. Önümüzdeki 4 yılda satın alma hedefimiz ise daha büyük. Önümüzdeki 4 yılda Türkiye'de 32 tedarikçiye, 720 milyon liralık yaklaşık 120 milyon dolarlık satın alma hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız Türkiye'nin ihracatına hep birlikte değer katmak. Bugün açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz lojistik merkezi yatırımımız, Wabco'nun Türkiye'ye süregelen ilgisinin, güveninin ve memnuniyetinin resmi. Türkiye'ye inanıyoruz."

Verilen bilgiye göre, İntermobil'in tedarik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik ve dağıtım merkezi, 2 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon liralık stok ürünü barındıracak olan merkezde, 20 kişi istihdam edilecek.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, merkezin açılışı gerçekleştirildi.