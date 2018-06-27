ABD'nin Batı Teksas türü petrolü 3,5 yılın zirvesinde

NEW YORK (AA) - ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı son 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, WTI türü ham petrolün varil fiyatı dünü 70,53 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 3,6 artışla 73,06 dolara kadar tırmandı.

Bu sonuçla, WTI türü ham petrolün varil fiyatı 28 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 76,48 dolardan kapamasının ardından bugün 78 dolara kadar yükselerek yüzde 2 değer kazandı ve 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Uzmanlar, bugün açıklanan ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki haftalık düşüşün piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi nedeniyle ham petrol fiyatlarında artış görüldüğünü belirtti.

Ayrıca dün, ABD'nin müttefik ülkelerin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep etmesine işaret eden uzmanlar, bunun küresel petrol piyasasında arz eksikliği yaratacağını ve bu nedenle fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluştuğunu ifade etti.

WTI türü petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,6 yükselirken, Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 artış kaydetmişti.



