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ABD'nin bütçe açığı mayısta arttı

- ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin mayıs ayında 88 milyar 426 milyon dolar açık verdiğini açıkladı - Ülkede toplam bütçe açığı mayıs itibariyle 432 milyar 853 milyon dolara yükselmiş oldu

ABD'nin bütçe açığı mayısta arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal hükümet mayıs ayında artan kamu harcamaları nedeniyle yaklaşık 88 milyar dolar bütçe açığı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı Mali Hizmetler Bürosu mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Rapora göre, federal hükümet 2017 mali yılının sekizinci ayında 88 milyar 426 milyon dolar açık verdi. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artan açığa yönelik piyasa beklentisi ise 87 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentinin hafif üstünde açıklanan bütçe açığında kamu harcamalarının 329 milyar dolara yükselmesi ile gelirlerinin 240 milyar dolarda sınırlı kalması belirleyici oldu. Federal hükümet nisan ayında ise 182 milyar 400 milyon dolar bütçe fazlası vermişti.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona erdiği ülkede toplam bütçe açığı mayıs itibariyle 432 milyar 853 milyon dolara yükselmiş oldu. Bu rakam, ülkenin bütçe açığının 2016 yılının mayıs ayına kıyasla yüzde 7 artışa işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak tanımladığı bütçe açığını düşürmek için federal hükümetin küçültülmesine yönelik politikaları hayata geçirmeye çalışıyor.

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