ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme planı

İZMİR (AA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Şahin, ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme planına ilişkin, "ABD 12 ülkeden ithalatını bitirirse kendi iç piyasasındaki çelik ihtiyacını karşılayamaz. İthalat yapmak zorunda olduğu için bu vergi yükünü yumuşatacaktır." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir çelik sektörünün Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Section 232" soruşturması kapsamında alması söz konusu korumacı tedbirlerin nisanda değerlendirileceğini dile getiren Şahin, "ABD'ye çelik satan tüm ülkelere yüzde 24'lük gümrük vergisi konulması gündemde. Diğer taraftan aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 çelik ihracatçısı ülkeye yüzde 53'lük bir gümrük tarifesi getirmeyi planlıyorlar." ifadesini kullandı.

Şahin, planın hayata geçmesi halinde söz konusu 12 ülkenin ABD'ye ihracatının sıfır seviyesine yaklaşacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin ABD'ye 1,2 milyar dolarlık demir çelik ihracatı yaptığını belirten Şahin, bu ülkenin Türkiye için en büyük pazar konumunda bulunduğunu, olası ilave vergi kararının sektörü olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Söz konusu 12 ülke ABD'ye karşı gerekli girişimlerde bulunacaktır. Bunun ilk sinyali, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından verildi. Dünya genelinde büyümenin etkisiyle çelik talebinde artış var. ABD bu 12 ülkeden ithalatını bitirirse kendi iç piyasasındaki çelik sektörü ihtiyacını karşılayamaz. İthalat yapmak zorunda. İthalat yapmak zorunda olduğu için bu vergi yükünü yumuşatacaktır. ABD'de iç piyasasında demir fiyatları 690-710 dolar, AB ülkelerinde 570-580 avro arasında, Çin'de ise 580 dolar seviyesinde. Şu anda Türkiye'den daha ucuz demir satan ülke yok."

- "Türkiye, Rusya, Çin, Ukrayna ve İran'a karşı tedbir almalı"

Şahin, demir çelikte Türkiye'nin, Rusya, Çin, Ukrayna ve İran'a karşı koruma tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Bu ülkelerde ham madde, enerji ve ucuz iş gücü olduğuna işaret eden Şahin, "Bunların maliyet mefhumu yok. Bu ülkelere karşı telafi vergisi getirilerek sektörün korunması lazım." diye konuştu.

Şahin, sektör olarak ihracatı artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını, Türk Hava Yollarının genişleyen ağının da bu çabalarında katkısının olduğunu ifade etti.