ABD'nin dijital reklam yatırımları yüzde 23 arttı

İSTANBUL (AA) - Interactive Advertising Bureau (IAB) ABD İnternet Reklam Yatırımları Raporu’na göre, ABD'de 2017’nin ilk yarısında 40,3 milyar dolar olan dijital reklam yatırımları, 2018’in ilk yarısında yüzde 23 artışla 49,5 milyar dolara ulaştı.

PwC ABD tarafından hazırlanan IAB ABD İnternet Reklam Yatırımları Raporu açıklandı.

Rapora göre, 2017’nin ilk yarısında 40,3 milyar dolar olan dijital reklam yatırımları, 2018’in ilk yarısında yüzde 23 artışla 49,5 milyar dolara ulaştı. Rapor, bu büyümenin temel dayanakları olarak dolaysız marka ekonomisini ve mobil ticaretteki artışı gösteriyor.

Tüketiciler artık fiziksel mağazalardan alışveriş yapmak yerine yeni dijital odaklı, doğrudan tüketiciyle buluşan markaları ve ürün gruplarını tercih ediyor. Bu tarz ürünlerin genellikle mağazalarda yer almaması da reklamverenleri ve perakendecileri bu yeni tüketicilere mobil üzerinden ulaşmaya yönlendiriyor.

Rapora göre, dijital video reklam yatırımları geçen yıla oranla yüzde 60 artarak, ilk yarıyılı 7 milyar dolar ile tamamladı. Bu yatırımların yüzde 60’ını mobil video reklam yatırımları oluşturuyor. Dijital ses reklamları yüzde 31 artarak 2018 ilk yarıyı 935 milyon dolar ile tamamladı. Böylece geçen yılın toplam gelirlerini 1,8 milyon dolar geçmiş oldu.

Dijital reklam yatırımlarının neredeyse 3’te 2’sini (yüzde 63) oluşturan mobil, 2017'nin ilk yarısına göre yüzde 54 artışla büyümeye devam ediyor. Reklamverenler 2018’in ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 42 artışla mobile 30,9 milyar dolar yatırım yaptı. Geçen yıl bu rakam 21,8 milyar dolar olmuştu.

Mobil arama reklam yatırımları yüzde 37 artışla 13,5 milyar dolara uğraştı. Mobil arama reklam yatırımları, toplam arama motoru reklamlarının yüzde 59’unu oluşturdu. Mobil display reklam yatırımları, ilk yarıyılı yüzde 45 artışla 11,7 milyar dolar ile tamamladı, böylece toplam display reklam yatırımlarının yüzde 74’ünü oluşturdu. Sosyal medya yatırımları ise 2018 ilk yarıyı yüzde 38 artışla 13,1 milyar dolar ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Üst Yöneticisi (CEO) Randall Rothenberg, "Bu rakamlar display, arama motoru, mobil video fark etmeksizin dijital reklamcılığın markaların tüketicileriyle iletişim kurduğu güçlü mekanizmalardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Dolaysız markaların kendi işletmelerini yarattığı ve diğer bütün işletmelerin de bundan faydalandığı dikkat çekici bir gerçek.” ifadelerini kullandı.

IAB ABD Endüstri Girişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bager ise “Dijital reklamcılığın reklamverenlerin aklında bir numara olduğu çok açık. Video özellikle mobil cihazlarda büyük bir ivme yakaladı. Dijital ses ve sosyal medya gibi diğer formatlar da aynı deneyimi yaşıyor ve daha da büyümeye hazır bir izlenim veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

PwC ABD ortaklarından David Silverman ise şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz 23 yılda bu rapor dijital reklam endüstrisinin büyüklüğünü ve yükselen trendleri takip eden resmi bir kaynak olarak konumlandı. 2018 ilk yarı raporu da sektörün büyük etkisine yönelik farkındalığı artırmaya devam ediyor, özellikle de reklamcılık ekosisteminde gerçekleşen büyük dönüşüme dikkati çekiyor.”