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ABD'nin gıda sektöründe 11 milyar dolarlık satın alma

- Ülkenin en büyük paket gıda şirketlerinden Conagra Brands, dondurulmuş gıda firmalarından Pinnacle Foods'u 10,9 milyar dolara alıyor

ABD'nin gıda sektöründe 11 milyar dolarlık satın alma

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük paket gıda şirketlerinden olan Conagra Brands'in ülkenin en büyük dondurulmuş gıda firmalarından Pinnacle Foods'u satın alacağı bildirildi.

Conagra Brands'ten yapılan açıklamada, satın alma için Pinnacle Foods'a borçları dahil olmak üzere toplam 10,9 milyar dolar ödeneceği kaydedilirken, her iki şirketin yönetim kurullarının satın almayı onayladığı belirtildi.

Satın alma sayesinde Conagra Brands'in stratejik olarak gördüğü dondurulmuş gıda alanındaki varlığını artıracağına dikkat çekilen açıklamada, şirketin büyüme profilinin de güçleneceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından Conagra Brands'in New York borsasında işlem gören hisseleri ilk yarım saatte yüzde 7,1 düşüş gösterirken, Pinnacle Foods hisseleri de yüzde 4,2 değer kaybetti.

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