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ABD'nin ham petrol stokları 8 haftadır düşüyor

- Ülkenin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 3,3 milyon varil daha azalarak üst üste sekizinci haftalık düşüşünü kaydetti - Beklenti stokların 3,5 milyon varil azalacağı yönündeydi

ABD'nin ham petrol stokları 8 haftadır düşüyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,3 milyon varil daha azalarak düşüşünü sekizinci haftaya taşıdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 18 Ağustos ile biten haftada 3,3 milyon varil (yüzde 0,3 ) azalarak 463,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Üst üste 8 haftadır gerileyen stokların 3,5 milyon varil daha azalması bekleniyordu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

- Benzin stokları da geriledi

ABD'nin haftalık benzin stokları ise 18 Ağustos haftasında 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalarak 229,9 milyon varile indi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,6 milyon varil düşüş yönündeydi.

EIA verilerinin açıklanması sonrası ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 47,77 dolardan 48,34 dolara yükseldi. Brent türü petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışına kıyasla yüzde 1,1 kazançla 52,45 dolardan işlem görüyor.

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