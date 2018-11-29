ABD'nin ham petrol stokları arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,6 milyon varil artarak piyasa beklentisini geride bıraktı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 450,5 milyon varile çıktığını açıkladı.



Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 4,9 milyon varil artmıştı.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 650,6 milyon varile geriledi.



ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 800 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 224,6 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 600 bin varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,3 milyon varil azalmıştı.



- Petrol üretimi rekor seviyede seyretti



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 608 bin varil artışla 8,16 milyon varile ulaşırken, ihracatı da günlük ortalama 473 bin varil yükselerek 2,44 milyon varile çıktı.



Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 5 bin varil azaldı. Azalış Alaska eyaletindeki üretimden kaynaklandı, diğer eyaletlerde ise değişiklik olmadı.



Böylece, 17-23 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil olurken, ülke tarihindeki rekor seviyesinde seyretmeye devam etti.



Ülkenin ham petrol üretimi ise son 46 haftada 9 kez düşüş göstermiş oldu.



EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.



- Petrol fiyatları düştü



ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.



Dün, uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 58,88 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 50,09 dolara kadar geriledi.





