ABD'nin ham petrol stokları arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 bin varil arttı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 bin varil (yüzde 1,8) artışla 445 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 42 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,7 milyon varil düşüş kaydetmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4,1 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 259,6 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,6 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 7,5 milyon varil artmıştı.



- Petrol üretimi azaldı



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 664 bin varil artışla 8,19 milyon varile yükseldi. Ülkenin petrol ihracatı ise günlük ortalama 931 bin varil düşüşle 2,03 milyon varile geriledi.



ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 16 bin varil azaldı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 16 bin varil düşüş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.



Böylece, 12-18 Ocak haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 54 haftada 12'nci kez düşüş görüldü.



EIA'nın "Ocak 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,1 milyon varil, gelecek yıl ise 12,9 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.