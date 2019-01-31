ABD'nin ham petrol stokları arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 900 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil (yüzde 0,2) artışla 445,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 8 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2,2 milyon varil (yüzde 0,9) düşüşle 257,4 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,8 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,1 milyon varil yükselmişti.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,11 milyon varil azalışla 7,08 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 91 bin varil düşüşle 1,94 milyon varile geriledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 2 bin varil azaldı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 2 bin varil düşüş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Böylece, 19-25 Ocak haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 55 haftada 13'üncü kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Ocak 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,1 milyon varil, gelecek yıl ise 12,9 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.