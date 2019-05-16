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ABD'nin ham petrol stokları arttı

- ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,4 milyon varil artarak 472 milyon varile yükseldi - Ülkede petrol üretimi 100 bin varil düşüşle 12,1 milyon varile geriledi

ABD'nin ham petrol stokları arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,4 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,4 milyon varil (yüzde 1,2) artarak 472 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,8 milyon varil azalışla 646 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,5) azalarak 225 milyon varile düştü. Benzin stokları bir önceki hafta da 0,6 milyon varil düşmüştü.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil azaldı. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 5 bin varil artış gösterirken, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil düşüş kaydetti. Böylece 4-10 Mayıs haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 919 bin varil artışla 7,61 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 1,02 milyon varil artışla 3,34 milyon varile çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)PETROL
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