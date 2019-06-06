Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mediamarkt Trabzon OİB
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“

ABD'nin ham petrol stokları arttı

- ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,8 milyon varil arttı - Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,4 milyon varile yükseldi

ABD'nin ham petrol stokları arttı
banner17

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6,8 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,4) artarak 483,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 300 bin varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varil seviyesinde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 3,2 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 234,1 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,2 milyon varil yükselmişti.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama bin 65 varil artışla 7,92 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 19 bin varil düşüşle 3,2 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi. Böylece 25-31 Mayıs haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,4 milyon varille rekor seviyeye ulaşmış oldu.

EIA'nın "Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,45 milyon varil, gelecek yıl ise 13,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresiEIAHam PetrolPetrol üretimiStratejik Ham Petrol StoklarıTicari Ham Petrol Stokları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5