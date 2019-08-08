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ABD'nin ham petrol stokları arttı

- ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil artış gösterdi

ABD'nin ham petrol stokları arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 438,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Uzmanlar, ülkedeki petrol stoklarının 2,8 milyon varil düşeceği yönünde öngörüde bulunmuştu. Ham petrol stokları bir önceki hafta ise 8,5 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 4,4 milyon varil (yüzde 1,9) artarak 235,2 milyon varile çıktı. Benzin stokları bir önceki hafta 1,8 milyon varil azalmıştı.

- Petrol üretimi arttı

Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya oranla günlük ortalama 100 bin varil arttı. Böylece 27 Temmuz-2 Ağustos haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 485 bin varil artışla 7,14 milyon varile yükselirken, ihracatı günlük ortalama 709 bin varil düşüşle 1,86 milyon varile geriledi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)PETROLPetrol Stok Verisi
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