banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda kahve dünya Hakan Bulgurlu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

- ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 108 bin varil azalışla 11,6 milyon varile geriledi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
banner17

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 442 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7,3 milyon varil düşüş kaydetmişti. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermeyerek 649,6 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 228,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,5 milyon varil artış olması yönündeydi.

Benzin stokları bir önceki hafta 1,7 milyon varil artış göstermişti.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 174 bin varil artışla 7,39 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 929 bin varil düşüşle 2,27 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 108 bin varil düşüş gösterdi. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 8 bin varil, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil azaldı.

Böylece, 1-7 Aralık haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 48 haftada 10'uncu kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)ABD'nin Ham Petrol üretimiABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1