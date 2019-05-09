ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon varil (yüzde 0,8) azalarak 466,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 9,9 milyon varil artış kaydetmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,9 milyon varil azalışla 647,7 milyon varile geriledi.



ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 226,1 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 milyon varil gerileme olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,9 milyon varil yükselmişti.



- Petrol üretimi azaldı



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 721 bin varil düşüşle 6,69 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 289 bin varil azalışla 2,32 milyon varile geriledi.



Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil azaldı. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 1 bin varil, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil düşüş kaydetti. Böylece 27 Nisan-3 Mayıs haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 70 haftada 18'inci kez düşüş göstermiş oldu.



EIA'nın "Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,45 milyon varil, gelecek yıl ise 13,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.