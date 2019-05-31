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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

- ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 300 bin varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 97 bin varil artışla 12,3 milyon varile yükseldi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 300 bin varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 300 bin varil (yüzde 0,1) azalarak 476,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 860 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 4,7 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 1) artarak 230,9 milyon varile çıktı. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 530 bin varil gerilemesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,7 milyon varil yükselmişti.

- Petrol üretimi rekor seviyede

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 81 bin varil düşüşle 6,86 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 395 bin varil artışla 3,32 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde ülkenin ham petrol üretimi de günlük ortalama 97 bin varil arttı. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 3 bin varil azalırken, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil artış kaydetti. Böylece 18-24 Mayıs haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,3 milyon varille rekor seviyede seyretmiş oldu.

EIA'nın "Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,45 milyon varil, gelecek yıl ise 13,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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